الرئيس إلهام علييف: ستتخذ خطوات على ارض الواقع لتصدير الطاقة الكهربائية من أذربيجان إلى صربيا العام المقبل

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به عقب لقائه مع نظيره الصربي الكساندار فوجيج إنّ "قطاع توليد الطاقة جزء من تعاوننا وهذا القطاع يكسب بأهمية كبيرة في الآونة الأخيرة. وقد بدأت ثروات أذربيجان الطبيعية تصدر الى مختلف الاتجاهات وكذلك الى قارة أوروبا بما فيه الى البلدان المجاورة لصربيا.

وذكر رئيس الدولة أن هناك إمكانات للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي وكذلك الطاقة الكهربائية على حد سواء وأجريت مفاوضات ذات الصلة معربا عن يقينه من اتخاذ خطوات على ارض الواقع من اجل تصدير الطاقة الكهربائية من أذربيجان إلى صربيا ابتداء من العام المقبل.