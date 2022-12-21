تبني بيان مشترك في منتدى باكو – شوشا الدولي

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

واصل منتدى باكو – شوشا الدولي لرؤساء مؤسسات الدولة المسؤولة عن شؤون الجاليات والمغتربين للبلاد الأعضاء لدى منظمة الدول التركية اعماله في مدينة شوشا في 21 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج أن المشاركين تبنوا بيانًا مشتركا في اختتام المنتدى.

يذكر أن مذكرة تفاهم بين المؤسسات المسؤولة عن شؤون الجاليات لكل من أذربيجان وأوزبكستان وتركيا وقيرغيزستان وقعت في 20 ديسمبر في باكو.