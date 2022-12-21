مأدبة غداء على شرف رئيس صربيا ألكسندر فوجيج
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
باكو، 21 ديسمبر، (اذرتاج)
أقيمت مأدبة غداء على شرف رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوجيج اليوم باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٤]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٣]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٩]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٦]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٢]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٧]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٢]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك