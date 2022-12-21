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    أخبار رسمية


    مأدبة غداء على شرف رئيس صربيا ألكسندر فوجيج

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]

    باكو، 21 ديسمبر، (اذرتاج)

    أقيمت مأدبة غداء على شرف رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوجيج اليوم باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

     

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    مأدبة غداء على شرف رئيس صربيا ألكسندر فوجيج مأدبة غداء على شرف رئيس صربيا ألكسندر فوجيج