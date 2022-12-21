سفير تركيا: علينا أن نبلغ العالم بأسره أن قراباغ أرض أذربيجان

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

قال سفير تركيا في أذربيجان الدكتور جاهد باغجي إن أذربيجان كانت قد زادت طوال السنوات من بيان التطورات الجارية في ممر لاتشين ولكنها لم تلق رد فعل ولا سيما إن الفعاليات غير القانونية لقوات أرمينيا المسلحة وقضية زرع الألغام في الفترة ما بعد الانتصار بما فيه نهب وسلب الثروات الطبيعية والمناجم وسرقتها من المشكلات البيئية في هذا السياق.

وأوضح السفير التركي أن وفد أذربيجان لم يسمح له بإجراء تحقيق على أراضي البلد ومن الواجب تعميم هذه القضية وفي الوقت ذاته يجب علينا أن نبلغ العالم بأسره أن قراباغ أرضُ أذربيجان وان المناجم والثروات الطبيعية هناك هي خاصة بأذربيجان وينظم نشطاء وخبراء البيئة اعتصاما سلميا لتبليغ المجتمع الدولي تلوث البيئة هناك وهذا مهم جدا بحيث أن العالم جميعا ينبغي له أن يدرك مرة أخرى أن أذربيجان طرحت هذه القضية ليس لأجل الأهالي المسالمين فقط بل وللحساسة تجاه البيئة وحماية الأراضي من الألغام والحيلولة دون فعاليات موجهة إلى إعادة زرع الألغام.