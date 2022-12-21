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    سياسة


    رئيس صربيا يختتم زيارته أذربيجان

    ٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
    رئيس صربيا يختتم زيارته أذربيجان

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    اختتمت زيارة عمل قام بها رئيس صربيا الكساندار فوجيج لأذربيجان في 21 ديسمبر.

    وكان في وداعه على ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون.

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