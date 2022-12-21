وزراء دفاع أذربيجان وتركيا وجورجيا يجتمعون في تركيا
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٤]
باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج
عقد وزراء الدفاع في كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا، خلوصي أكار وذاكر حسنوف وجوانشير بورجولادزي على التوالي، اجتماعا ثلاثيا في مدينة قيصرية في تركيا في 21 ديسمبر.
وبحث وزراء الدفاع الثلاثة في الاجتماع الثلاثي الأوضاع العسكرية السياسية الجارية في المنطقة ومسائل تطوير التعاون العسكرية الثلاثي وضرورة تنظيم التدريبات المشتركة الثنائية والثلاثية وكذلك شؤون ضمان أمن المشاريع الإقليمية.
وعقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي.
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