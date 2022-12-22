أذربيجان: 129 إصابة بكورونا في 21 ديسمبر

باكو، 22 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 129 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 90 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 21 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و656 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و34 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و999 مريض منهم ويستمر علاج 623 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2707 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و412 ألف و931 فحص طبي.