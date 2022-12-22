أذربيجان: تطعيم 294 جرعة من لقاح كورونا في 21 ديسمبر

باكو، 22 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 294 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 90 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و51 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 131 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و22 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و928 ألف و470 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و799 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و99 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و394 ألف و127 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و445 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.