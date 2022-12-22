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    سياسة


    وزير دفاع جورجيا: مشروع الطاقة الخضراء ذو أهمية تاريخية

    ٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٢]
    وزير دفاع جورجيا: مشروع الطاقة الخضراء ذو أهمية تاريخية

    تبليسي، 22 ديسمبر، )أذرتاج(

    التقى وزيرا دفاع أذربيجان وجورجيا في تركيا، حسبما افادته وكالة أذرتاج.

    أشار الجانبان إلى أن قضايا الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هي محط الاهتمام في الاجتماع. وشدد الوزيران على أهمية حماية السلام والاستقرار والأمن. كما ناقشا المشاريع الهامة المنفذة بشكل مشترك.

    وفقا لكلمات جوانشير بورشولادزه، يعتبر تنفيذ مشروع الطاقة الخضراء مشروعا ذا أهمية تاريخية ويؤكد هذا تواقيع الاتفاقية من قبل زعماء جورجيا وأذربيجان ورومانيا والمجر قبل أيام قليلة.

    كما ناقش الطرفان في الاجتماع اتجاهات التعاون الثنائي في مجال الدفاع، بما في ذلك التعاون في مجال التعليم العسكري والمشاركة المشتركة في التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات.

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