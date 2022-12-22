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    الرئيس إلهام علييف يعفي كريملي عن منصب النائب الأول لمدير مركز حيدر علييف

    ٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يعفي كريملي عن منصب النائب الأول لمدير مركز حيدر علييف

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 22 ديسمبر اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء النائب الأول لمدير مركز حيدر علييف عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء عادل قابل اوغلو كريملي عن منصب النائب الأول لمدير مركز حيدر علييف ويدخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.

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