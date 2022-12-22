وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يبحثان الوضع حول طريق لاتشين

باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 22 ديسمبر عام 2022.

بحث الوزيران مسائل متعلقة بتنفيذ البيانات الثلاثية فضلا عن آخر تطورات الأوضاع حول طريق لاتشين وفي المنطقة.

قال الوزير بايراموف ان الجانب الاذربيجاني يضمن التنقل الآمن للمواطنين ووسائل النقل والبضائع عبر طريق لاتشين، بناء على التزاماتها، مشيرا الى ان الطريق مفتوح وغير مغلق كما يبدو من مقاطع فيديو عن تحرك مركبات لجنة الصليب الأحمر الدولية وسيارات الإسعاف الطبي الأرمينية وسيارات قوة حفظ السلام وغيرها من وسائل النقل عبر هذا الطريق.

الى جانب ذلك، أكد الوزير الاذربيجاني ان اعتصام النشطاء الاذربيجانيين نظم احتجاجا على ممارسات الأرمن الاقتصادية غير القانونية في أراضي أذربيجان مشيرا الى ضرورة تنفيذ مطالب المعتصمين لوقف هذه الممارسات وكذلك وقف استفزازاتهم العسكرية.

إن قيام أرمينيا والأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كـ"ممثلين" عن السكان الأرمن في أراضي أذربيجان، بمنع الأهالي من استخدام الطريق، وبالتالي التعمد في تقديم الوضع الإنساني "مترديا"، رغم وجود كل الظروف المناسبة لاستخدام الطريق للأغراض الإنسانية، أمر مرفوض.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الملحة لأجندة التعاون بين الدولتين والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.