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    أذربيجان: 81 إصابة بكورونا في 22 ديسمبر

    ٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]
    أذربيجان: 81 إصابة بكورونا في 22 ديسمبر

    باكو، 22 ديسمبر، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 81 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 107 مصاب وتوفي 3 مصابين بالفيروس خلال 22 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و737 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و141 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف ومريضان منهم ويستمر علاج 594 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2100 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و415 ألف و31 فحصا طبيا.

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