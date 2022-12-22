الرئيس إلهام علييف يعين ممثلا مفوضا له في جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي

باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 22 ديسمبر مرسوما حول تأسيس ممثلية مفوضة تابعة للرئيس الاذربيجاني في جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي.

ستنفذ السلطات التنفيذية المركزية والمحلية وغيرها من الهيئات الحكومية أنشطتها في أراضي جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي بالتنسيق مع الممثل المفوض.

تم تعيين فؤاد نجفلي في منصب الممثل المفوض في ناخجيوان.