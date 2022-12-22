أذربيجان: تطعيم 513 جرعة من لقاح كورونا في 22 ديسمبر

باكو، 22 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 513 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 22 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 201 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و109 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 181 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و22 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و928 ألف و983 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و395 ألف شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و208 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و394 ألف و308 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و467 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.