زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وصربيا بنسبة 28 %
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
باكو، 22 ديسمبر، (اذرتاج)
يقرب حجم التجارة بين أذربيجان وصربيا من 10 ملايين دولار أمريكي (الاستيراد 8.1 مليون والصادرات 1.7 مليون) وتحتل صربيا في المرتبة الـ68 بين شركاء التجارة الخارجية لأذربيجان.
بين أذربيجان وصربيا فرص واسعة في المجالات غير الطاقوية وغير النفطية للتعاون الاقتصادي. حيث ان أذربيجان أصبحت مركزا رائدا للنقل والترانزيت في المنطقة الأوروبية الأطلسية، بينما تعد صربيا مركزا مهما جدا للنقل في أوروبا أيضا.
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