جيهون بايراموف: ادعاءات بـ "حصار" السكان الأرمن لا أساس لها من الصحة

باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيسة ممثلية لجنة الصليب الأحمر الدولية في أذربيجان دراقانا كوزيج في 22 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل التعاون بين أذربيجان ولجنة الصليب الأحمر والاعمال المقامة في المنطقة في فترة ما بعد النزاع والوضع حول طريق لاتشين.

أشار الوزير بايراموف الى أهمية نشاط اللجنة في البلد. ثم احيط الجانب المقابل علما بالوضع الذي اثار احتجاجات في طريق لاتشين. ولفت الى ان سبب الاحتجاجات هو الأنشطة الاقتصادية غير القانونية في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا وسوء استعمال طريق لاتشين لهذه الاغراض. في هذا السياق اشير الى الاستفزازات العسكرية المستمرة ونقل الألغام المصنوعة عام 2021 في أرمينيا الى أراضي أذربيجان عبر طريق لاتشين والتهديدات ضد الشعب المسالمين.

تم التأكيد ان الادعاءات بفرض "الحصار" على السكان الأرمن مع "اغلاق طريق لاتشين" من قبل أذربيجان، وبحدوث "الكارثة الإنسانية" لا أساس لها من الصحة. والدليل على كذب الادعاءات هو نشاط لجنة الصليب الأحمر الدولي في طريق لاتشين وتحرك مركبات عبر هذا الطريق بشكل متواصل.

قيل ان تحرك المواطنين ووسائل النقل ونقل البضائع عبر هذا الطريق مستمر. كذلك أعلنت أذربيجان بشكل مباشر او من خلال لجنة الصليب الأحمر الدولي استعدادها لتقديم كل دعم الى السكان المحليين. الى جانب ذلك، أشار الى ضرورة بذل الجهود للحد من ضغوط الأشخاص، الذين يقدمون انفسهم كـ"ممثلين" عن الأرمن المحليين، على الأهالي لعدم الاستفادة من ذلك الطريق، تقديم الوضع كوجود "الكارثة الإنسانية".

كما اجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.