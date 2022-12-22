أذرتاج ومعهد كونفوشيوس يواصلان مشاريعهما المشتركة

باكو، 22 ديسمبر (أذرتاج)

تمت مناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة الجديدة خلال اجتماع بين رئيس هيئة إدارة أذرتاج وقار علييف ومدير معهد كونفوشيوس وانغ هاو تشيانغ.

بين أذرتاج ومعهد كونفوشيوس الصيني علاقات التعاون منذ ما يقرب من ثماني سنوات. ينظم معلمو معهد كونفوشيوس دورات تدريس اللغة الصينية لمنسوبي الوكالة.

وأكد الجانبان أن الصداقة الوثيقة التي تتحسن باستمرار بين البلدين تلعب دورًا كبيرًا في هذه الشراكة الوثيقة.

هذا العام، تشارك وكالة أذرتاج ومعهد كونفوشيوس في تنظيم مسابقة رسم ومعرض بمناسبة الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والصين. واتفق الجانبان على مواصلة تنظيم دورات اللغة الصينية للعام المقبل.

كما حضر الاجتماع مدرس معهد كونفوشيوس تسنغ تشونشياو.