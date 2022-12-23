طائرة خطوط "كانتاس" الجوية تهبط اضطراريا في مطار باكو
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٢٠]
باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمطار حيدر علييف الدولي بباكو ان قائد طائرة Airbus A380 التابعة لخطوط كانتاس الجوية الأسترالية في رحلة سنغافورة – لندن أبلغ المطار عن وجود تحذير دخان في مستودع الطائرة وطلب الهبوط بها اضطراريا، مما استدعى إعلان حالة الطوارئ في المطار.
هبطت الطائرة بنجاح في الساعة 07:08 في 23 ديسمبر. كان على متن الطائرة 356 راكبا.
يجب الذكر ان الطائرة من نوع Airbus A380 طائرة ذات بدن واسع وأكبر طائرة ركاب في العالم.
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