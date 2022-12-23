طائرة خطوط "كانتاس" الجوية تهبط اضطراريا في مطار باكو

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمطار حيدر علييف الدولي بباكو ان قائد طائرة Airbus A380 التابعة لخطوط كانتاس الجوية الأسترالية في رحلة سنغافورة – لندن أبلغ المطار عن وجود تحذير دخان في مستودع الطائرة وطلب الهبوط بها اضطراريا، مما استدعى إعلان حالة الطوارئ في المطار.

هبطت الطائرة بنجاح في الساعة 07:08 في 23 ديسمبر. كان على متن الطائرة 356 راكبا.

يجب الذكر ان الطائرة من نوع Airbus A380 طائرة ذات بدن واسع وأكبر طائرة ركاب في العالم.