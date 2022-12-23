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    سياسة


    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار

    ٢٣.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٣]
    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار

    باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

    اطلقت وحدات الجيش الأرميني من قرية يوخاري شورجا لمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار والراجمات على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرى زايليك وبزيرخانا ومولابايراملي لمحافظة كالبجر من الساعة 21:20 في 22 ديسمبر الى الساعة 04:10 في 23 ديسمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني رد على العدو لاسكات نقاط النيران.

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