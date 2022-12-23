وزير الخارجية يطلع المبعوث الأوروبي السامي على آخر تطورات الأوضاع في المنطقة

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

في مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والمبعوث السامي للاتحاد الأوروبي في الشئون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل في 22 ديسمبر، ناقش الجانبان آخر مستجدات في المنطقة والاحداث التي اثارت احتجاج المجتمع المدني الاذربيجاني وبعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا والمسائل الملحة لأجندة التعاون القائم بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

أفادت أذرتاج ان الوزير جيهون بايراموف قال ان سبب الاحتجاجات المحقة للأذربيجانيين في طريق لاتشين هو تهريب الثروات الطبيعية الموجودة في أراضي أذربيجان والمشاكل البيئية، وحالات سوء استعمال طريق لاتشين المخصص للأغراض الإنسانية. تم التأكيد على ضرورة وقف الأنشطة غير القانونية، المضادة للتشريعات الأذربيجانية.

قال الوزير ان الادعاءات بـ"إغلاق" طريق لاتشين من قبل أذربيجان لا أساس لها من الصحة، مشيرا الى العبور المتواصل للمركبات في الطريق خلال يوم وأضاف ان لا مانع لنقل البضائع والخدمات الطبية الضرورية للسكان المحليين.

أعرب المبعوث الأوروبي السامي جوزيف بوريل عن قلقه إزاء التوتر في المنطقة مؤكدا على ضرورة الالتزام بأجندة السلام القائمة بين البلدين.

اجري خلال الاتصال الهاتفي تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.