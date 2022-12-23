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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يزور روسيا

    ٢٣.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٧]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يزور روسيا

    باكو، 23 ديسمبر، (أذرتاج)

    بدأت زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى الاتحاد الروسي في 23 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج انه من المقرر عقد لقاء بينه وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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