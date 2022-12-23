وزير الخارجية الاذربيجاني يزور روسيا
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٥٧]
باكو، 23 ديسمبر، (أذرتاج)
بدأت زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى الاتحاد الروسي في 23 ديسمبر.
أفادت وكالة أذرتاج انه من المقرر عقد لقاء بينه وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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