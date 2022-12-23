اتصال هاتفي بين حكمت حاجيف ومستشار الرئيس الأمريكي

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية في الديوان الرئيسي حكمت حاجييف ومستشار الرئيس الأمريكي في شئون الامن القومي جيك ساليفان.

كتب حكمت حاجييف في تغريدة له ان الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية ومسائل الامن الإقليمي وعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والمفاوضات حول معاهدة السلام. قال حاجييف ان أذربيجان تعتزم بمضي اجندة السلام الإقليمية قدما، مشيرا الى الأسباب المبررة لاعتصام المجتمع المدني الاذربيجاني في تقاطع طريق لاتشين – خانكندي احتجاجا على تهريب الثروات المعدنية من المناجم، وبالتالي اضراره البيئية. وأضاف حاجيف في تغريدة له ان ادعاءات أرمينيا بـ"الحصار" لا أساس لها من الصحة وحملة تشويه.