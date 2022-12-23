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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح محطة خوجاسان لميترو باكو

    ٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٩]

    باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

    حضر الرئيس إلهام علييف حفل تدشين محطة ميترو خوجاسان ومستودع القطارات في 23 ديسمبر.

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