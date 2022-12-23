الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح محطة خوجاسان لميترو باكو

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج) حضر الرئيس إلهام علييف حفل تدشين محطة ميترو خوجاسان ومستودع القطارات في 23 ديسمبر.

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