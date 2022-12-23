نوفاك: الدول الأخرى المصدرة للغاز تستطيع المشاركة في مركز توزيع الغاز التركي
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٦]
باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن شركة "غازبروم" تعمل بنشاط مع تركيا ومشاركين آخرين في السوق بمركز الغاز في تركيا.
وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تعمل غازبروم الآن بنشاط مع الزملاء الأتراك، ومع المشاركين المحتملين الآخرين من بلدان أخرى في هذا المشروع. نظرا لأن الجزائر وقطر وأذربيجان يقومون حاليا بتزويد أوروبا، فإننا نتحدث عن إنشاء مركز توزيع للغاز، وهو لن يضم المصدرين الروس فحسب، بل يضم أيضا مصدرين آخرين"، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس".
وبحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، سيتم اتخاذ القرارات بشأن مركز توزيع الغاز التركي في عام 2023.
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