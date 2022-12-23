نوفاك يرجح أن يضم مركز توزيع الغاز التركي مصدرين من عدة دول

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن شركة "غازبروم" تعمل بنشاط مع تركيا ومشاركين آخرين في السوق بشأن إنشار مركز توزيع للغاز في تركيا.

وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تعمل غازبروم الآن بنشاط مع الزملاء الأتراك، ومع مشاركين محتملين آخرين من بلدان أخرى في هذا المشروع، ونظرا لأن الجزائر وقطر وأذربيجان يقومون حاليا بتزويد أوروبا (بالغاز)، فإن الحديث يدور حول إنشاء مركز توزيع للغاز، الذي لن يضم المصدرين الروس فحسب، بل أيضا مصدرين آخرين"، مبينا أن القرارات بشأن مركز توزيع الغاز التركي سيتم اتخاذها في عام 2023، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

ولفت نوفاك الانتباه إلى أن الحديث يدور حول: " إنشاء مركز توزيع للغاز، من شأنه أن يحدد السعر على أساس متطلبات السوق، ليكون بديلاً لتلك الأسعار التي يتم تحديدها الآن على منصة التداول الهولندية أو غيرها، من غير الواضح كيف يتم تحديد السعر، وذلك بسبب إدخال روبوتات في التداول، ولذلك تصبح الأسعار في بعض الأحيان غير موضوعية".

ووفقا لنائب رئيس الوزراء الروسي، لا يزال هناك طلب على الغاز الروسي في أوروبا، مضيفا أن السوق الأوروبي لا يزال مهما بالنسبة لروسيا.

وأردف قائلا: "بطبيعة الحال، السوق الأوروبية هامة لنا أيضا، ونقوم بتوجيه الإمدادات إليها، كما يوجد طلب على غازنا، ويطلب منا زملاؤنا الأوروبيون باستمرار زيادة حجم الامدادات عبر خط التيار التركي، والتيار الأزرق، وجزء عبر البنية التحتية الأوكرانية."

وأضاف نوفاك أن روسيا ستعيد توجيه الغاز إلى أسواق أخرى "لذلك، نظرا للتوجه العام في تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، سنعيد توزيع الغاز على الأسواق الأخرى، لأن غازنا مطلوب، وهو رخيص، ولدينا احتياطيات كبيرة منه، الآن هناك زيادة في العمليات التي تتم خلال خط أنابيب قوة سيبيريا، بالنسبة لنا أصبحت آسيا إحدى التوجهات الرئيسية".

وأكد على أن روسيا تعمل على تنويع إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتعتزم إنتاج 60 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا في السنوات المقبلة، ثم زيادة الإنتاج إلى 100 مليون طن.

وفي وقت سابق، كشف نوفاك أن روسيا ستخفض، في نهاية عام 2022، إنتاج الغاز بنسبة 18-20 بالمئة، ليصل إلى 671 مليار متر مكعب.