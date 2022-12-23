وزير الاقتصاد: زيادة الأموال الموجهة للقطاع غير النفطي والغاز
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
باكو، 23 ديسمبر، (اذرتاج)
بلغت الأموال الموجهة لرأس المال الثابت 13 مليارا و53.6 مليون مانات بعد ارتفاعه بنسبة 8.2 في المائة خلال اشهر يناير - نوفمبر من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.
قال الوزير إن الأموال الموجهة للقطاع غير النفطي والغاز زادت بنسبة 24.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت 8 مليارات و789.7 مليون مانات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٦]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:١٣]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٢٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:١٥]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٦]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:١٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك