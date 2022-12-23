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    وزير الاقتصاد: زيادة الأموال الموجهة للقطاع غير النفطي والغاز

    ٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٥‎]
    وزير الاقتصاد: زيادة الأموال الموجهة للقطاع غير النفطي والغاز

    باكو، 23 ديسمبر، (اذرتاج)

    بلغت الأموال الموجهة لرأس المال الثابت 13 مليارا و53.6 مليون مانات بعد ارتفاعه بنسبة 8.2 في المائة خلال اشهر يناير - نوفمبر من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

    قال الوزير إن الأموال الموجهة للقطاع غير النفطي والغاز زادت بنسبة 24.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت 8 مليارات و789.7 مليون مانات.

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