طريق لاتشين – خانكندي: قلوب المعتصمين تنبض حبا للوطن

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

دخل اعتصام سلمي لنشطاء البيئة على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي يومه الثاني عشر اليوم. ويستمر الاعتصام في ظروف هادئة ومدنية حيث أن المعتصمين يرفعون لافتات ويرددون هتافات. وهيئت جميع الظروف الضرورية لهم في مكان الاعتصام وهم راضون عنها.

ويقول مراسل أذرتاج انه يلاحظ من المشهد العام للاعتصام أن المشاركين والمتطوعين يؤدون واجباتهم بضبط النفس دون إعاقة أي شيء. ويحتج كل على تهريب مناجم الثروات الطبيعية في أراضي أذربيجان. وتنبض قلوب الجميع هنا سواء كان من المشاركين في التموين الغذائي حتى الابطال، الذين يحرسون المعتصمين، لأجل الوطن الغالي، أذربيجان.

طواقم الإسعاف الطبي والتموين الغذائي في خدمة الناس

ظروف تموين المعتصمين بالأغذية أحسن مما كان من المتوقع.

وأوضح أحد منظمي التموين الغذائي فارض محمدوف انه يخدم المشاركين منذ أول أيام الاعتصام مع فريقه، مفيدا أن أعضاء فريقه يوزعون على المشاركين الشاي والقهوة ومختلف الأطعمة والأكلات دون انقطاع وليل نهار ولا مشكلة في التموين الغذائي للمعتصمين.

وفي مكان الاعتصام مركز طبي يخدم للمشاركين.

وقال رئيس رابطة أذربيجان للأطباء المتطوعين اوقتاي مهدييف عن نشاط المركز الطبي مشيرا الى ان مجموعة من أعضاء الرابطة يؤدون الخدمة للمشاركين منذ اليوم الأول. وأضاف أن المركز الطبي فيه أطباء من جميع المجالات الطبية.

وأكد أن المركز الطبي مزود بجميع أنواع الأدوية الضرورية والمركز يقدم الخدمات الطبية لما يتراوح بين 100-150 شخص خلال اليوم، مبينا أن الشكاوى تختلف بين الأنفلونزا العادي وضغط الدم والحبال الصوتية والجهاز الهضمي أكثر من غيرها وذلك لظروف الطقس الباردة. ويتلقون العلاج بعد التشخيص ويعمل المركز على مدار اليوم دون توقف.

الصحفيون راضون عن الظروف المهيأة لهم

هيئت الظروف الملائمة لممثلي وسائل الإعلام في مكان الاعتصام ويستفيد صحفيون من فرص وإمكانات خيمة الإعلام المقامة لهم في راحة ونحن الآخرين نعدّ جميع الأنباء عن سير الاعتصام باستخدام إمكانات خيمة الإعلام.

المتطوعون ممتنون من الظروف المهيأة

أعرب المعتصم جيهون رضايف عن رضاه عن الظروف المهيأة.

وقال إن طقس شوشا الصافي والبارد يبعث مزاجا جديدا والحالة النفسانية العالية لأن نبقى نشطاء في الاعتصام الذي تبرز فيه إرادة الشباب نفسها. وهيئت لنا هنا كل ظروف ويلقى كل مشارك في الاعتصام اهتمامًا ورعاية واعتناءً سواء ماديا ام معنويا ويجب علينا أن نحول دون التخريب الأرمني والنهب والسلب. وعاشت أذربيجان! واقفين الى جانب دولتنا!

كما ابلغ المتطوع في الاعتصام علي عباس قولييف أن الظروف المهيأة ترضيه كما ترضي جميع المشاركين وقال إن موظفين لدى المركز الطبي والتموين الغذائي يقدمون الخدمات على مطار اليوم دون توقف وقد استفدتُ قبل قليل من الخدمة الطبية والأهم هو أننا نبلغ العالم بكل ما في وسعنا صوتنا المحق ونسعى إلى بلوغ غرضنا وستتوصل إليه وأنا واثق.

النشطاء مزودون بملابس شتوية

يتم إشعال النار في براميل زيت للتدفئة وتقدم براميل التدفئة لخدمة المشاركين ليل نهار نظاميا وذلك فضلا عن تهيئة غرف الراحة والتدفئة لهم بالمكان. وتوزع على المعتصمين ملابس تناسب الأجواء الباردة ويشارك في هذه العملية أعضاء الجمعيات الأهلية مشاركة فاعلة.

يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.