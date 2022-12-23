تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم في 2 نوفمبر اليوم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" يقع على عنوان شارع أ. محرموف أرقام 33 و33ب و35 بحي نسيمي بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها أكثر من ألف نسمة.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الأطفال والشباب.

كما غرست 50 شجرة و450 زهرة موسمية وتشجير المحيط وأقيمت عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات وأعشاش الطيور وبيوت القطط.