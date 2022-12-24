جيهون بايراموف: الجانب الاذربيجاني كان مستعدا لمناقشة معاهدة سلام في موسكو

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

يصعب الآن إعطاء أي رأي دقيق عن حزمة اقتراحات قدمتها أرمينيا بشأن معاهدة سلام.

أفادت أذرتاج ان هذا قاله وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

أشار الوزير الى ضرورة دراسة الوثائق بالتفصيل. يقبل الجانب الاذربيجاني حزمة الاقتراحات كجزء من عملية المفاوضات وكان على استعداد لمناقشة هذا الموضوع في موسكو.

ذكر بايراموف ان رئيس وزراء أرمينيا اعلن استعداده لتوقيع معاهدة سلام على أساس الاقتراحات المقدمة. "هذا تصريح سياسي. ونعلم ان المعاهدات لا توقع هكذا. اذن كانت أذربيجان هي الأخرى مستعدة لتوقيع المعاهدة على أساس اقتراحاتها في جنيف في 2 أكتوبر"، حسبما قال الوزير الاذربيجاني.