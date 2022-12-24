وزير الخارجية: أذربيجان تلتزم بالبيان الثلاثي بشكل كامل

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

تلتزم أذربيجان بالبيان الثلاثي بشكل كامل.

أفادت أذرتاج ان هذا قاله وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 23 ديسمبر.

قال الوزير ان الجانب الاذربيجاني تعهد بضمان حركة المرور الآمنة للمركبات والمواطنين القاطنين في قره باغ ونقل السلع عبر ممر لاتشين. فمرت ولا تزال هذه المركبات بحرية عبر هذا الطريق.

لفت بايراموف الى ان أذربيجان طرحت عدة مسائل متعلقة بتنفيذ احكام البيان الثلاثي قائلا : "احداها متربطة بنهب الثروات الطبيعية والأخرى متعلقة باستمرار تواجد جنود أرمينيا في أراضي أذربيجان، مما يتعارض مع البيان الثلاثي".

اما المسألة الأخرى التي طرحتها أذربيجان فهي بشأن الألغام الأرضية. ذكر الوزير ان 2728 لغم ارضي تم العثور عليه في قره باغ منذ أغسطس لهذا العام صنع جميعه في أرمينيا عام 2021. وأضاف الوزير انه لا شك في دخول هذه الألغام الى أذربيجان عبر ممر لاتشين نظرا لكونه طريقا وحيدا (من أرمينيا) هناك.

كذلك تحدث الوزير عن اكتشاف حالات دخول اشخاص "مشبوهين في ماضيهم واغراضهم" الى تلك الأرض (الأذربيجانية).