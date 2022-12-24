الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 23 ديسمبر.

تطرق ماكرون خلال الاتصال الهاتفي الى العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وكذلك الوضع في الطريق المؤدي من طريق لاتشين الأذربيجانية الى مدينة خانكندي.

في حديثه عن الوضع في الطريق المؤدي من محافظة لاتشين الى مدينة خانكندي في أذربيجان، قال الرئيس الاذربيجاني ان ممثلي المجتمع الاذربيجاني يعتصمون فيه احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لمناجم الثروات الطبيعية الموجودة في جزء من الأراضي الأذربيجانية، تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، وعلى الاضرار البيئية الكبيرة الناتجة عن هذه الأنشطة.

وأضاف الرئيس إلهام علييف انه لا مانع امام السكان القاطنين في أراضينا الموجودة تحت المسئولية المؤقتة لقوات حفظ السلام الروسية لاستخدام هذا الطريق للأغراض المدنية والإنسانية، مشيرا الى ان سيارات الإسعاف تمر بحرية عبر هذا الطريق بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون الحاجة الى مساعدة المؤسسات الأخرى.

وقال الرئيس إلهام علييف ان الطلب الرئيسي لممثلي المجتمع الدولي هو وقف الاستغلال غير القانوني لمناجم الثروات الطبيعية وضمان اجراء المراقبة البيئية على الأراضي.

خلال الاتصال الهاتفي، لفت الرئيس إلهام علييف الى ان 8 قرى أذربيجانية لا تزال تحت احتلال أرمينيا.

بدوره قال ماكرون ان فرنسا مستعدة لتقديم دعم في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان واستمرار المفاوضات حول معاهدة السلام.

لفت الرئيس إلهام علييف الى ضرورة اتخاذ موقف متوازن وغير متحيز حيال المسائل الإقليمية، مشيرا الى ان الأنشطة المضادة لأذربيجان في منظمة الفرانكوفونية وعدد من المنظمات الدولية الأخرى تثير أسفا.