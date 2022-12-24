الوزير: تهريب الثروات الطبيعية في قره باغ يثير احتجاج المجتمع الاذربيجاني على حق

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

ان ادعاءات أرمينيا غير المبررة بـ"إغلاق" أذربيجان طريق لاتشين و"حصار" السكان الأرمن في أراضينا لا تعكس الحقيقة. وتنفيها مقاطع فيديو تظهر مرور المركبات عبر طريق لاتشين بحرية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة في موسكو.

قال الوزير ان انتهاك أرمينيا بنود البيان الثلاثي المذكور والاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية في الأراضي الأذربيجانية (التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا) وبالتالي تدهور الوضع البيئي وحالات إساءة استعمال طريق لاتشين من قبل يرفان، على خلاف البيان الذي ينص على الاستفادة منه للأغراض الإنسانية فقط ، يثير على حق احتجاج المجتمع الاذربيجاني. مع هذا، لفت انتباه الجانب المقابل الى تهديدات الألغام المستمرة وحالات إدخال الألغام عبر طريق لاتشين.