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    جيهون بايراموف: اخبار عن إغلاق ممر لاتشين من قبل أذربيجان لا يعكس الحقيقة

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٥‎]
    جيهون بايراموف: اخبار عن إغلاق ممر لاتشين من قبل أذربيجان لا يعكس الحقيقة

    باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

    إن الأخبار عن إغلاق ممر لاتشين من قبل أذربيجان لا تعكس الحقيقة.

    أفادت أذرتاج ان هذا قاله وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 23 ديسمبر.

    قال الوزير ان النشطاء المعتصمين في ممر لاتشين أعلنوا ارقام هواتفهم منذ بداية الاعتصام وقدموا مواقفهم بشكل واضح. يحتجون على نهب الثروات الطبيعية لأذربيجان وعلى الإرهاب البيئي. ليس لديهم أي هدف لإعاقة حركة مرور المركبات فيه. ذكر جيهون بايراموف ان المركبات للأغراض الإنسانية وكذلك سيارات الإسعاف تمر عبر الممر دون أي مانع.

    أكد وزير الخارجية ان أرمينيا توتر الوضع حول الاعتصام لكي يدعيه بالتالي كحدوث أزمة.

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