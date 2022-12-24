أذربيجان: 84 إصابة بكورونا في 23 ديسمبر

باكو، 24 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 84 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 78 مصابا بالفيروس خلال 23 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و821 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و219 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف ومريضان منهم ويستمر علاج 600 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1506 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و416 ألف و537 فحص طبي.