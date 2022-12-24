وزير الخارجية: أرمينيا تتلاعب بعملية المفاوضات

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي في موسكو، أشار وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى تلاعب أرمينيا بعملية المفاوضات.

وقال ان أرمينيا قدمت الى أذربيجان حزمة اقتراحات جديدة قبيل محادثات موسكو المصادفة 21 ديسمبر وأعلنت هذا. في الوقت ذاته، نشرت قنوات التلغرام الأرمينية أخبارا عن امتناع أذربيجان من المشاركة في المحادثات. بالتالي تقوم بتأليب الرأي العام.

قال الوزير: "ارتقى الموضوع الى مستوى جديد أمس. أعلن رئيس وزراء أرمينيا في كلمته في البرلمان ان بلاده قدمت حزمة اقتراحات جديدة الى الجانب الاذربيجاني وأنها مستعدة لتوقيع معاهدة سلام على أساس هذه الاقتراحات."

هذا يظهر ان أرمينيا تحاول التلاعب بالعملية الحقيقية، بدلا من العمل بالفعل، حسبما قال الوزير.