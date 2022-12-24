أذربيجان: تطعيم 263 جرعة من لقاح كورونا في 23 ديسمبر

باكو، 24 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 263 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 23 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 89 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و39 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 108 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و27 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و929 ألف و246 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و395 ألف و89 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و247 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و394 ألف و416 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و494 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.