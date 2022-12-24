ميكائيل جباروف: ارتفع حجم التجارة الخارجية في 11 شهرا

باكو، 24 ديسمبر، (اذرتاج)

ارتفع حجم التجارة الخارجية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري بنسبة 62.9 في المائة إلى 49.22 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وزادت الصادرات بنسبة 83.5 في المائة لتصل إلى 36.34 مليار دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكاييل جباروف.

وقال الوزير إن الزيادة حدثت نتيجة لمزيد من التوسع في علاقاتنا التجارية الخارجية وتعزيز العلاقات التجارية.