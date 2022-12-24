البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097
أورو EUR 1 1.8028
دولار أسترالي AUD 1 1.1353
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3286
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.099
كرون دنماركي DKK 1 0.2424
لاري جورجي GEL 1 0.6333
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178
دولار كندا CAD 1 1.2467
دينار الكويت KWD 1 5.5477
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3838
بيسو المكسيك MXN 1 0.087
جنيه مصري EGP 1 0.0688
لاي مولدوفا MDL 1 0.0883
كرون النرويج NOK 1 0.1723
زلوتي بولندا PLN 1 0.3884
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0243
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2634
دولار سنغافورة SGD 1 1.2576
ريال السعودية SAR 1 0.4521
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661
دولار تايوان TWD 1 0.0553
ليرة تركيا TRY 1 0.091
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0668
كرون التشيك CZK 1 0.0744
يوان الصين CNY 1 0.2432
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0468
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4865
كرون السويد SEK 1 0.1625
فرنك سويسرا CHF 1 1.8245
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.2808
بيسو تشيلي CLP 100 0.1946
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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