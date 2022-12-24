البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097

أورو EUR 1 1.8028

دولار أسترالي AUD 1 1.1353

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3286

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.099

كرون دنماركي DKK 1 0.2424

لاري جورجي GEL 1 0.6333

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178

دولار كندا CAD 1 1.2467

دينار الكويت KWD 1 5.5477

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3838

بيسو المكسيك MXN 1 0.087

جنيه مصري EGP 1 0.0688

لاي مولدوفا MDL 1 0.0883

كرون النرويج NOK 1 0.1723

زلوتي بولندا PLN 1 0.3884

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0243

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2634

دولار سنغافورة SGD 1 1.2576

ريال السعودية SAR 1 0.4521

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661

دولار تايوان TWD 1 0.0553

ليرة تركيا TRY 1 0.091

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0668

كرون التشيك CZK 1 0.0744

يوان الصين CNY 1 0.2432

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0468

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4865

كرون السويد SEK 1 0.1625

فرنك سويسرا CHF 1 1.8245

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.2808

بيسو تشيلي CLP 100 0.1946

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004