  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0097

    أورو EUR 1 1.8028

    دولار أسترالي AUD 1 1.1353

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3286

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.099

    كرون دنماركي DKK 1 0.2424

    لاري جورجي GEL 1 0.6333

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2178

    دولار كندا CAD 1 1.2467

    دينار الكويت KWD 1 5.5477

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3838

    بيسو المكسيك MXN 1 0.087

    جنيه مصري EGP 1 0.0688

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0883

    كرون النرويج NOK 1 0.1723

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3884

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0243

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2634

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2576

    ريال السعودية SAR 1 0.4521

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1661

    دولار تايوان TWD 1 0.0553

    ليرة تركيا TRY 1 0.091

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0668

    كرون التشيك CZK 1 0.0744

    يوان الصين CNY 1 0.2432

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0468

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4865

    كرون السويد SEK 1 0.1625

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8245

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1326

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.2808

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1946

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]
    ميكائيل جباروف: ارتفع حجم التجارة الخارجية في 11 شهرا
    ٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٥‎]
    وزير الاقتصاد: زيادة الأموال الموجهة للقطاع غير النفطي والغاز
    ٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]
    نوفاك: الدول الأخرى المصدرة للغاز تستطيع المشاركة في مركز توزيع الغاز التركي
    ٢٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:١٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم