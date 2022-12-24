الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية

باكو، 24 ديسمبر، (اذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية والتقى مع مجموعة من المثقفين من أذربيجان الغربية.

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