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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٠]

    باكو، 24 ديسمبر، (اذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية والتقى مع مجموعة من المثقفين من أذربيجان الغربية.

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    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المبنى الإداري لمجتمع أذربيجان الغربية