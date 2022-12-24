تطورات اعتصام طريق لاتشين وخانكندي على مدار اليوم – صور

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

اعتصام سلمي ينظمه نشطاء البيئة على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي يدخل يومه الثالث عشر اليوم ويستمر في ظروف هادئة ومدنية حيث أن المعتصمون يرفعون لافتات ويرددون هتافات. وهيئت جميع الظروف الضرورية لهم في مكان الاعتصام وهم راضون عنها.

وواصلوا طول الليلة الطلب بوقف الاستغلال غير القانوني لحقول الثروات الطبيعية بمنطقة قراباغ في أذربيجان وبالسماح بتنفيذ الرصد والمراقبة عليها.

وأصبحوا تقليديا بعزف النشيد الوطني.

وامتثلوا بقواعد السلامة والأمن ليلا والى الصباح ولم يحدث أي حادث في مكان الاعتصام.

وحرية حركة المرور على الطريق باقية حيث أن الطريق ظل مفتوحا للأغراض الإنسانية.

وعبرت خلال البارحة 25 شاحنة عسكرية للتموين تخص بقوات حفظ السلام الروسية الطريق في مختلف مواقيت اليوم في كلا الاتجاهين ومنها 18 شاحنة من اتجاه لاتشين نحو خانكندي و7 شاحنات بالاتجاه المعاكس عبورا حرا.

كما عبرت 3 سيارات إسعاف خاصة بلجنة الصليب الأحمر الدولية نحو لاتشين عبورا حرا فجر اليوم.

ولا مشكلة في أحوال المعتصمين الصحية.

وتمنع ظروف الطقس الباردة المستمرة تحت الصفر سير الاعتصام السلمي.

وشعاراتهم الرئيسية مفادها "شعب أذربيجان يحمي الثروات الطبيعية" و"أذربيجان مستيقظة وحافظة على ثرواتها" و"أوقفوا الإرهاب البيئي" وغيرها مصحوبة بالأغاني الشعبية المختلفة.

ورغم ظروف الطقس غير لملائمة فإن عدد المشاركين في الاعتصام السلمي يزداد يوميا.

ومن الملاحظة خلال أيام الـ13 التي مضت على انطلاق حملة التظاهرة السلمية على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي أن أذربيجان ملتزمة بتعهداتها وفقا للبيان الثلاثي وتطالب أرمينيا بان تمتثل بها هي الأخرى. وبخلاف الجانب الأرميني فلا تهتم أذربيجان التي ما برحت تبادر بجدول الأعمال السلمي بتفاقم حدة التوتر في المنطقة وتضمن امن أراضيها ضمانا شرعيا.

هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر الجاري مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق عبارة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات ابتدائية للرصد والمراقبة والتفتيش في حقول الثروات الطبيعية الواقعة على جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية والتي يتم فيها الاستغلال غير القانوني لها الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية الرصد والمراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب عطالة قوات حفظ السلام الروسية.

يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.