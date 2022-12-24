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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٤]
    الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي

    باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 ديسمبر.

    خلال الاتصال الهاتفي، نقل الرئيس بوتين تهانيه الى الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده.

    أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على الاهتمام والتهاني.

    خلال المكالمة الهاتفية، تم التطرق الى بعض مسائل سير تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، بما فيها مسائل توفير الامن في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

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