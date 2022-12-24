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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس وزراء أوزبكستان

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس وزراء أوزبكستان

    باكو، 24 ديسمبر، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نائب رئيس وزراء أوزبكستان ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد قوجايف في 24 ديسمبر.

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