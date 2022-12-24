الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس وزراء أوزبكستان
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
باكو، 24 ديسمبر، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف نائب رئيس وزراء أوزبكستان ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية جمشيد قوجايف في 24 ديسمبر.
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