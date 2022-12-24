أذربيجان واوزبكستان تنشئان صندوقا مشتركا للاستثمار

باكو، 24 ديسمبر، (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تأسيس صندوق الاستثمار الأذربيجاني الأوزبكستاني المشترك.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

قال الوزير: "ان مذكرة التفاهم بشأن تأسيس صندوق الاستثمار الأذربيجاني الأوزبكستاني الموقعة بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكستانية، نتيجة للاتفاق بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان، ستسهم في تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي".