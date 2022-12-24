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    قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    من الملاحظة تكثيف تحركات في نقطة تفتيش قوات حفظ السلام الروسية في فرع شوشا من طريق لاتشين وخانكندي.

    أبلغ مراسل أذرتاج الموفد إلى مكان الاعتصام البيئي أن عناصر قوات حفظ السلام الروسية تقوم بفك الخيام التي أقامتها قرب مكان الاعتصام ومن المتوقع أن تنقلها إلى مكان آخر.

    هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر الجاري مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

    يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.

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    قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ قوات حفظ السلام الروسية تفك خياما أقامتها قرب مكان الاعتصام البيئي في قراباغ