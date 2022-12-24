الرئيس إلهام علييف: سيأتي يوم ليعود الأذربيجانيون إلى أذربيجان الغربية ديارهم التاريخية

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقاء عقده مع مجموعة من المثقفين من أذربيجان الغربية إن يوما سيأتي ليعود أبناء جلدتنا من أذربيجان الغربية وأقاربهم وأطفالهم وأحفادهم إلى أذربيجان الغربية ديارهم التاريخية وإنني على يقين من أن ذلك اليوم ليأتينّ وأن أهالي أذربيجان الغربية سوف يرجعون إلى مسقط رؤوسهم بحماسة كبيرة ليقيموا فيها.

وأوضح الرئيس علييف أن ثمة عدد عديد من العوامل التي نعتمد عليها عند القول بذلك وربما أهمها ذاكرة شعبنا التاريخية ومنها نموذج قرية أقالي بمحافظة زنكيلان بحيث أن غالبية الناس الذين يقيمون في الوقت الحاضر في قرية أقالي لمحافظة زنكيلان اليوم وفي الوقت ذاته الأطفال والشباب لم يروا أبدا تلك الأراضي التي هي مسقط رؤوسهم وقد أجبرهم الاشتياق إلى الوطن والحب تجاهه على الذهاب إلى هنالك وبينهم عدد كبير من الذين غادروا سومغايت وحتى باكو العاصمة، الأمر الذي يدل على أن ذلك من خصائص شعبنا ولأن الأرض الوطنية تجذب الانسان دوما وأنا متأكد من أن أهالي أذربيجان الغربية هم الآخرين يعيشون بهذه الفكرة والتمنيات.