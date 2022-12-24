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    سياسة


    ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    تستمر التظاهرة الاحتجاجية التي يقيمها نشطاء البيئة الأذربيجانيون في فرع شوشا من طريق لاتشين وخانكندي في اليوم الـ13 على التوالي.

    ابلغ مراسل أذرتاج الموفد إلى مكان الاعتصام السلمي أن ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولية مرت بحرية قبل قليل عبر الطريق في مكان الاعتصام نحو مدينة خانكندي ورافقتها ثلاث مراكب النقل الخاصة بقوات حفظ السلام الروسية.

    هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر الجاري مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

    يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.

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    ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع ثلاث سيارات إسعاف للصليب الأحمر الدولي تعبر مكان الاعتصام دون مانع