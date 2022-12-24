الرئيس إلهام علييف: أذربيجان الغربية أرضنا التاريخية

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقاء عقده مع مجموعة من المثقفين من أذربيجان الغربية إن أذربيجان الغربية أرضنا التاريخية ويصدق عليه عدد كبير من الوثائق التاريخية وتثبته الخرائط التاريخية وتاريخنا.

وأوضح رئيس الدولة أن الأرمن، كما فعلوا في قراباغ، دمروا جميع آثارنا التاريخية والدينية تدميرا في أذربيجان الغربية وخربوها وهدموها سعيا منهم إلى محو تراث الأذربيجانيين التاريخي ولكنهم لم ينالوا ذلك. لأن بين أيدينا تاريخ ووثائق وخرائط وخارطة معروضة هنا وهي تعود إلى أوائل القرن العشرين تبرهن ذلك مرة أخرى أن أذربيجان الغربية الأراضي التاريخية لأذربيجان وان أسماء المدن والقرى من الأصول الأذربيجانية التركية وبالتالي نحن على إلمام بان أراضي أرمينيا الحالية كانت موطن الشعب الأذربيجاني طوال التاريخ.

وذكر الرئيس علييف أن المهمة الأساسية في الوقت الحاضر هي نقل هذه الحقائق الى المجتمع الدولي، مفيدا أن الأعمال في هذا الاتجاه قد انطلقت، معبرا عن يقينه من أن أعضاء المجتمع يقومون بتنفيذ هذه الأعمال تنفيذا مثمرا.