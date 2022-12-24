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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الاوزبكستاني

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٩]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الاوزبكستاني

    باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الاوزبكستاني شوكت ميرضيايف في 24 ديسمبر.

    نقل الرئيس الاوزبكستاني تهانيه الى الرئيس الاذربيجاني بمناسبة يوم ميلاده، متمنيا له نجاحات لأجل رفاه شعبنا وموفور الصحة.

    بدوره اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره للرئيس الاوزبكي على الاهتمام والتهاني.

    تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي ان علاقات الصداقة والاخوة الثنائية تشهد تطورا ناجحا في هذا العام أيضا، مع الإشارة خاصة الى دور الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى والزيارات الثلاثة الأخيرة التي قام بها الرئيس الاذربيجاني الى أوزبكستان خلال هذا العام في تعزيز العلاقات. اعرب الجانبان عن ارتياحهما لتنفيذ الاتفاقات المحرزة خلال اللقاءات. واجريا تبادل الآراء حول آفاق التعاون.

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