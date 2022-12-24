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    اقتصاد


    وزير الاقتصاد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الاوزبكي ترويج الاستثمارات

    ٢٤.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٥‎]
    وزير الاقتصاد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الاوزبكي ترويج الاستثمارات

    باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع نائب رئيس الوزراء الاوزبكي وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية جمشيد خوجايف.

    أفادت أذرتاج ان وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف قال ان الطرفين ناقشا الإمكانيات التي تخلقها الصداقة والتعاون المتعدد الجوانب بين البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية وترويج الاستثمارات.

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