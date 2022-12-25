الرئيس الاذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من المدير العام للإيسيسكو

باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك في 24 ديسمبر.

خلال المكالمة الهاتفية، هنأ سالم بن محمد المالك الرئيسَ الاذربيجانيَ بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له دوام النجاحات في نشاطه الرئاسي من اجل تطوير أذربيجان وموفور الصحة.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره للمدير العام للايسيسكو على الاهتمام والتهاني.

خلال المكالمة الهاتفية قيل ان بين أذربيجان والايسيسكو تعاونا ناجحا منذ السنوات الطويلة.

بدوره أشاد رئيس أذربيجان بنشاط منظمة الايسيسكو وعلى رأسها المدير العام الدكتور سالم بن محمد المالك في الدعم المتواصل لموقف أذربيجان العادل خلال فترة احتلال أراضيها وبعد تحريرها وفي تزويد المجتمع الدولي بالحقائق عن تدمير الآثار التاريخية الثقافية الأذربيجانية في تلك الأراضي التي كانت تحت الاحتلال الأرميني.

وجدد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف شكره لسالم بن محمد المالك على سفره الى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أعرب الرئيس الاذربيجاني والمدير العام للايسيسكو عن ثقتهما في استمرار توسيع التعاون بين الطرفين.

دعا سالم بن محمد المالك الرئيسَ إلهام علييف للقيام بزيارة مقر الإيسيسكو.

قبل الرئيس الأذربيجاني الدعوة بامتنان وبدوره دعا المدير العام للايسيسكو بزيارة أذربيجان.

وقبل المدير العام للإيسيسكو الدعوة بامتنان واعرب عن شكره على الدعوة.